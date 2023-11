Basket serie B femminile. Happy ok nel derby

Bella vittoria nel derby, per la Ren-Auto Happy Basket di coach Andrea Maghelli (nella foto). Le riminesi, infatti, espugnano il campo della Nuova Virtus Cesena e si mantengono a due lunghezze in classifica dalla Magika Castel San Pietro, l’unica squadra imbattuta. Al PalaIppo di Cesena finisce 51-55, con match che si è deciso sostanzialmente nelle battute conclusive. Dopo un primo quarto abbastanza movimentato e finito con l’Happy comunque davanti (17-19), è nel secondo che arriva l’allungo. È la difesa, con soli 6 punti concessi in 10’, a permettere a Rimini di andare all’intervallo con un bottino interessante anche se non ancora decisivo (23-31). Nel terzo quarto Cesena esprime il massimo sforzo, aggancia sul 39-39 ma la Ren-Auto riesce a rimanere davanti procurandosi alcuni viaggi in lunetta. Il finale è da corrida, con Cesena davanti ed Happy che riesce nel controsorpasso grazie al canestro di Noemi Duca e ai liberi di Capucci. Il prossimo appuntamento per le ragazze di Maghelli è quello di domenica: alla Carim (ore 18) arriverà il Faenza Basket Project. Il tabellino dell’Happy: Novelli 6, Pratelli, E. Duca 12, Pignieri 4, N. Duca 15, Fera 2, Borsetti, Capucci 13, Monaldini, Benicchi 1, Tiraferri, Mongiusti 2. All.: Maghelli.