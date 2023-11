Basket serie B femminile. Happy senza ostacoli, con Castello d’Argile è tutto facile

Vittoria nettissima per la Ren-Auto Happy Basket nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B. La squadra di coach Maghelli torna al successo dopo due ko consecutivi e lo fa col clamore di un oceanico 82-34 col quale piega facilmente la resistenza del Peperoncino Castello D’Argile. Tornano a disposizione le gemelle Duca e la Ren-Auto ha la faccia giusta fin da subito, ma nel primo quarto la gara rimane in sostanziale equilibrio (16-12). È nei secondi dieci minuti che le riminesi prendono il largo, lo fanno grazie a un 17-0 in quattro minuti che manda in archivio il match in maniera anticipata. "Innanzitutto va detto che le nostre avversarie erano rimaneggiate e per questo la partita è stata più facile del previsto – spiega coach Maghelli –. In alcuni momenti a inizio gara e contro la zona ci siamo un po’ intestardite a giocare uno contro uno infatti abbiamo trovato canestri facili quando abbiamo cominciato a muovere meglio la palla".

Il tabellino: Novelli 6, Pratelli 10, E. Duca, Pignieri 2, N. Duca 18, Fera 4, Borsetti 6, Capucci, Monaldini 5, Benicchi 15, Tiraferri 1, Mongiusti 15. All.: Maghelli.