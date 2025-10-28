Basket serie b femminile. Il Palagiaccio in casa non si ferma. Umbertide si arrende alle gigliate

Un’altra prova convincente de Il Palagiaccio Firenze Basketball Academy che regola a domicilio anche Umbertide 74-40. Una partita che non ha creato eccessi problemi alla formazione di Corsini che ha potuto gestire tutte le effettive a disposizione, avendo risposte interessanti da tutte.

"Devo dire che la partita è durata sostanzialmente un tempo – ha detto il coach –: nei primi venti minuti abbiamo dominato, ruotando tutti i quintetti e coinvolgendo tutte le giocatrici. Per la prima volta in questa stagione, le dodici atlete impiegate hanno dato una risposta pienamente positiva. Speriamo che questo sia un segnale anche per il futuro: finora avevamo vissuto di fiammate, spesso anche eccellenti, da parte di alcune singole, mentre oggi è stata una prova davvero corale".

Nel secondo tempo Corsini ha gestito i minutaggi, dando spazio a tutte e utilizzando quintetti un po’ inusuali, ma nel complesso la prestazione è rimasta solida. Nei primi venti minuti Il Palagiaccio é stata squadra concreta e lucida.

"La prossima gara ha chiuso il coach – ci vedrà impegnate a Terni, su un campo difficile. Sarà un test importante. Sarà interessante vedere come reagiremo in una gara tirata per tutti i quaranta minuti".

Da segnalare l’ottima prova di Amato e Montesi, oltre ai segnali molto incoraggianti da parte di Ponzecchi.

Il tabellino - Montesi 12, Reani 4, Amato 13, Ponzecchi 4, Rossini 10 , Pasqualetti 4, Calviani 1, Rossi 7, Salvetti 8, Torricini, Tenerani 4, De Luca 7. All. Corsini.