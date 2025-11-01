Basket serie b femminile. Il Palagiaccio a Terni. Una trasferta insidiosa

Dopo la convincente vittoria dell’ultima giornata, il Palagiaccio Firenze Basketball Academy si prepara a una delle trasferte più impegnative della stagione. Oggi (ore 18) le ragazze di Coach Corsini saranno di scena sul parquet della Pink Basket Terni, una delle formazioni più attrezzate e ambiziose.

Le fiorentine arrivano all’appuntamento con il morale alto, forti del primato solitario in classifica e di una prestazione corale che, nell’ultima uscita, ha visto tutte le dodici giocatrici rispondere positivamente sul campo. Una crescita costante di squadra che conferma la solidità del progetto tecnico e la qualità del gruppo.

Coach Corsini, alla vigilia della partita, mette però in guardia da ogni calo di tensione: "È una partita difficilissima, che affrontiamo però sulle ali dell’entusiasmo di essere la capolista solitaria. Terni è una seria pretendente alla promozione, completa in ogni reparto. Dovremo limitare per tutti i 40 minuti l’esperta Porcu e l’argentina Paluello, esterne di grande esperienza e talento. Mini è la loro principale bocca da fuoco, mentre Ugiagbe rappresenta il totem dentro l’area. Sarà un bell’esame".