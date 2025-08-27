Basket Serie B femminile. Il Costone Fides 1904 si è radunato al Ricreatorio Pio II. L’allenatore Fattorini aspetta l’arrivo del pivot titolare

Grande entusiasmo per il primo giorno di raduno della Serie B femminile del Costone Fides 1904 che lunedì scorso ha ufficialmente dato il via alla propria stagione. Tra facce nuove e conferme le ragazze si sono ritrovare al Ricreatorio Pio II, luogo simbolico che rappresenta la storia del Costone e lo spirito della nuova società che proprio quest’anno si è formata, riunendo le due anime maschile e femminile, oltre che il baskon. Agli ordini del nuovo preparatore atletico Cesare Fattorini le costoniane si sono ritrovate per il primo allenamento della stagione che, come di consueto, vedrà nella prima parte alternarsi lavoro atletico e tecnico. Confermatissimo lo staff tecnico, con il coach David Fattorini, l’assistente Federico Ferrini, supportato da Nagaja Sardelli e da una nuova figura, quella del match analyst che sarà Giacomo Gandolfi, grazie anche alla sinergia con il Poggibonsi Basket. E così il gruppo ha iniziato il proprio lavoro, in attesa dell’arrivo del pivot titolare che il direttore sportivo Francesco Borsi ha individuato e che presto annuncerà, ma anche con gli occhi aperti sul mercato per completare la rosa probabilmente con un’altra esterna. Insomma, confermata la voglia di ben figurare e di migliorarsi rispetto allo scorso anno. Prima dell’allenamento, il gruppo ha ricevuto il saluto di Don Massimiliano Gabbricci, presidente onorario della società e del Ricreatorio Pio II, oltre che del presidente Matteo Borsi, che ha dato il benvenuto a giocatrici e staff tecnico. A chiudere la giornata, la cena nei locali del Ricreatorio: un momento conviviale e di condivisione, nel segno dell’amicizia e dello spirito di squadra. Il primo passo di una stagione che il Costone vuole vivere da protagonista, con entusiasmo, ambizione e la forza di una comunità che crede nello sport come strumento di crescita e di futuro.