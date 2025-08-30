Basket Serie B femminile. La Fides di Fattorini è al lavoro in vista del campionato. Gabriele Milano è il nuovo responsabile del marketing

È iniziata lunedì scorso la stagione del basket femminile del Costone Fides. Le ragazze allenate da coach David Fattorini hanno iniziato a lavorare e sudare insieme per preparare l’imminente stagione di Serie B. Nei giorni successivi la società ha salutato, sui suoi canali social, le giocatrici che hanno lascito il Costone: Sofia Posta, trasferitasi a Firenze per studio, Karin Skapin, arrivata a metà dello scorso anno ma giocatrice incisiva e decisiva come poche altre, e Gaia Becatti che dopo l’infortunio al ginocchio dello scorso anno ha deciso di mettersi in gioco in una nuova realtà. Il gruppo ha iniziato il proprio lavoro ma resta comunque in attesa dell’arrivo del pivot titolare che il direttore sportivo Francesco Borsi ha individuato e che presto annuncerà. Gli occhi sul mercato restano però aperti per completare la rosa probabilmente con un’altra esterna.

Nel frattempo prosegue il percorso di crescita della società Costone Siena Fides 1904, impegnata a rafforzare non solo l’aspetto sportivo ma anche l’organizzazione interna. In questa direzione arriva una nuova figura strategica: Gabriele Milano è il nuovo responsabile marketing della società. Funzionario provinciale della Confesercenti di Siena, ha da sempre vissuto il mondo del basket come giocatore nelle minors tra gli anni ’80 e ‘90, difendendo i colori di società cittadine e della provincia. Oggi arriva per lui un nuovo ruolo dirigenziale che lo vedrà nella stagione 2025/2026 impegnato a lavorare nello sviluppo del marketing della società. "L’ingresso di Gabriele – ha commentato il presidente del Costone Fides Matteo Borsi – rappresenta un passo fondamentale per la crescita della nostra struttura. Avrà il compito di dare maggiore visibilità e riconoscimento al lavoro della società, focalizzato sulla valorizzazione dei giovani e sul rafforzamento del club. Milano guiderà un nuovo gruppo di lavoro, che vede coinvolte altre figure come Teo De Bonis, cui va il nostro ringraziamento per l’impegno svolto e che continuerà a contribuire in maniera significativa anche quest’anno".