Basket Serie B femminile. La Fides comincia l’avventura da Terni. Il via è alle 18. Il vice coach Ferrini: "E’ una partita alla nostra portata»

"È la prima di tante battaglie, siamo pronte a scrivere la prima pagina di una nuova avventura". Così sui social il Costone Fides 1904 ha presentato la prima giornata di campionato dell’Oleificio Toscani nel campionato di Serie B femminile. Alle 18, al PalaDiVittorio di Terni va in scena la sfida tra Pink Basket e Costone, Fazzino di Orvieto e Corsaro di Corciano (Pg) gli arbitri che dirigeranno l’incontro. Per il team senese c’è da mettere in campo e confermare le ben auguranti premesse di precampionato e, al tempo stesso, lasciarsi alle spalle la delusione per l’epilogo della final four di Coppa Toscana ospitata al PalaOrlandi. L’Oleificio Toscani, infatti, dopo le affermazioni nei turni preliminari contro Castelfiorentino e Nico Basket, si è arresa in semifinale a quella Lucca che poi avrebbe fatto proprio il Trofeo Lunghi nella finalissima con Firenze Basketball Academy (62-61 il punteggio finale per le lucchesi). Adesso però è tempo di pensare solo al campionato. A presentare la sfida di Terni è stato il vicecoach delle Ladies, Federico Ferrini. "Affrontiamo una squadra giovane e atletica che ci può dare molto fastidio – ha detto Ferrini -. Rispetto allo scorso anno, Terni ha cambiato molte giocatrici cercando di ringiovanire il roster. Ha però confermato tutti quegli elementi che rappresentavano i punti di forza più importanti anche nella passata stagione. È la prima di campionato e non è semplice iniziare fuori casa, per di più in un campo non facile – ha aggiunto Federico Ferrini -. A livello di valori assoluti, però, si tratta di una partita alla nostra portata. Dovremo cercare di capire sin da subito il ritmo della partita – ha detto ancora Ferrini -: Terni, essendo squadra giovane, vorrà accelerare e aumentare il numero dei possessi. Dovremo capirlo e adeguarci da subito al match. Dopo l’esperienza di Coppa, vogliamo dimostrare di essere più pronte e rodate per questo tipo di partite". A livello di infermeria rientra Angela Sposato, mentre una decisione sull’impiego di Greta Miccoli verrà preso solo all’ultimo minuto. Regolarmente in campo anche Valeria Kazantseva nonostante sia reduce da un attacco influenzale. Assente anche coach David Fattorini, in panchina siederà proprio Federico Ferrini.

AF