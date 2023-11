Basket, serie B femminile. La Feba vince a Forano soffrendo più del dovuto

Il testa-coda è finito come doveva finire: netta vittoria della Feba a Porano contro l’Azzurra Orvieto. Successo facilitato dai problemi delle locali. La Feba ha giocato per la prima volta senza la Paoletti che debuttava nella sua nuova squadra di A2, il Rhodigium. Le momò non hanno disputato una gran partita, stentando inizialmente a prendere il largo prima di distendersi grazie allo strapotere della Jaworska sotto le plance. I parziali prima del 58-75 finale: 20-25, 36-49, 49-62. Della partenza della Paoletti, perno della prima parte della stagione, hanno approfittato altre ragazze (in primis la Sciarretta e la Pelliccetti, laureatasi 48 ore prima).

Il tabellino: Jaworska 29, Sciarretta 12, Binci 11, Pelliccetti 9, Panufnik 7, Severini 4, Angeloni 3, Streni, Lazzarini, Contati.

Il commento di Donatella Melappioni a fine partita: "Sono soddisfatta del risultato ma – ha dichiarato il coach – non della prestazione. Magari ci avrà frastornato un po’ il viaggio complicato dalla neve. Sta di fatto che nel primo quarto, un po’ per le loro elevate percentuali di tiro e un po’ per la nostra morbidezza difensiva, abbiamo sofferto troppo. Molto meglio dopo l’intervallo lungo, con soli 22 punti concessi in 20’. Non abbiamo avuto la miglior Panufnik e la Binci è stata condizionata dai falli". Ha vinto anche il Perugia, a Terni. E così il vantaggio (2 punti) è rimasto invariato.