Basket Serie B femminile. La sosta è finita: l’Aymarà si prepara a dare battaglia. Domani sera al PalaOrlandi scende la capolista Jolly

Una lunga sosta che sicuramente ci voleva e che è servita senza dubbio a ricaricare le pile dopo un avvio di stagione che non ha consentito il benchè minimo respiro. Una vacanza dunque, se di vacanza si può parlare, che comunque ha permesso alle ragazze di David Fattorini (nella foto) e del suo vice Federico Ferrini, di tirare il fiato, ma senza mai interrompere del tutto la preparazione in palestra. Da lunedì il ritmo degli allenamenti ha ripreso il suo consueto incedere in vista del prossimo impegno di Campionato che vedrà la compagine senese chiamata a un confronto piuttosto arduo, se non addirittura proibitivo. Difatti domani, nell’anticipo della terza giornata di rirtorno, sarà di scena al PalaOrlandi alle 21 la capolista Jolly Acli Livorno, formazione fino a questo momento imbattuta, che grazie alle 12 vittorie fin qui ottenute, viaggia a punteggio pieno in classifica a quota 24 punti; dietro di lei, la Green Lucca (22) che ha subito un solo inciampo, quello con il Jolly.

Al terzo gradino troviamo l’altra squadra di Livorno, la Pielle, a quota 20; chiude il gruppo pokerista di testa, la Nico Basket con 18 punti all’attivo. L’Aymarà deve accontentarsi per il momento della sesta posizione che comunque rappresenta un buon punto di ripartenza. Sono 12 i punti fin qui raggranellati dalle bianconere che però devono recriminare su un paio di sconfitte che potevano anche essere evitate, ma sull’altro piatto della bilancia pesano alcune vittorie strappate con le unghie e con i denti nei confronti di avversarie titolate che hanno dovuto fare i conti con il grande carattere di questo gruppo. Ma è ovvio che adesso è tutto da rifare o quasi, in vista della fase finale che come detto inizia adesso e che si protrarrà fino a domenica 3 marzo. Dopodichè prenderà il via la seconda fase con i play-off che vedranno coinvolte le prime 8 classificate del girone. Il Costone ha dunque tutte le carte in regola per centrare questo obiettivo, ma la strada è ancora lunga e ci sarà da sudare parecchio in quanto le contendenti sono molto agguerrite e l’equilibrio nella fascia centrale della classifica è palesemente un pericolo consistente.

R.R.