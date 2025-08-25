Basket serie b femminile. L’Aluart chiude il mercato con Ronchetti

Si chiude il mercato per l’Aluart Scandiano con l’acquisto della giovane Sofia Ronchetti. Guardia-ala, classe 2003, Ronchetti è cresciuta a Modena per poi passare al Basketball Sisters di Piumazzo dall’under 16 in poi, raccogliendo esperienze importanti fra Serie C e B. "Sono molto contenta dell’opportunità che mi è stata offerta - dice Sofia -, mi stimola a mettermi alla prova in un nuovo ambiente. Spero in una stagione più che positiva e di riuscire a dare il mio contributo alla squadra". Si completa così, con il dodicesimo tassello, il roster a disposizione della nuova guida tecnica Mara Boglioli. Accanto alle più esperte Alice Fedolfi, Alice Brevini, Alessia Todisco e Federica Balboni, quest’ultima al rientro dopo un infortunio, Scandiano continua nel solco della linea verde che può già vantare un solido curriculum in Serie B, con le conferme di Delia Capelli, Emma Meglioli, Giulia Marino, Aurora Meglioli, Giada Pellacani e Nicole Bonacini, oltre all’altro volto nuovo in casa scandianese, Diletta Moretti, che ha all’attivo stagioni in A2 a Spezia e Vigarano, oltre ad alcune stagioni in B prima con Puianello e Broni.