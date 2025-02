Basket Serie B femminile. L’Aymarà Costone deve inchinarsi alla forza di Piombino. Le speranze delle senesi si infrangono all’ultimo tiro

PIOMBINO 62 COSTONE 60

PIOMBINO: Presta 1, Piangerelli, Klatt 19, Buriani 11, Tanganelli, Candelori, Poggi 14, Quaratesi 4, Nappi ne, Alfonsi ne, Bassini 4, Montella 9. Allenatore Biancani. COSTONE: Casini ne, Posta 2, Becatti 6, Pastorelli, Zanelli ne, Skapin 18, Sposato 10, Pierucci 1, Bonaccini 14, Nanni 7, Sabia 2, Parodi. Allenatore Fattorini.

Arbitri: Borchi, Gigoni. Parziali: 19-13, 40-29, 47-40.

PIOMBINO – Si sono infrante in exrtemis, all’ultimo tiro dell’ultima azione dell’ultimo quarto, le speranze del Costone di arrivare alla quarta vittoria consecutiva in campionato. Invece, a fare festa al PalaTenda di Piombino sono state le padrone di casa che si sono imposte sull’Aymarà di misura: 62-60 il punteggio finale in favore delle portuali. Match complicato per le ragazze allenate da coach David Fattorini (nella foto), praticamente costrette a inseguire le avversarie per tutta la durata dell’incontro ma che, con grande applicazione in difesa e tenacia, erano riuscite a riaprire una partita che il Basket Golfo era riuscito a indirizzare a suo favore soprattutto per effetto di un’ottima vena realizzativa dall’arco. Nel secondo tempo e in particolar modo nell’ultimo periodo l’Aymarà riusciva a mentalizzarsi e ad ingranare la marcia giusta, evitando anche alcuni cali di concentrazione che avevano favorito gli allunghi delle portuali. Il quarto quarto poi, aperto subito da una tripla di Skapin, ha dato fiducia alle senesi mentre la partita si trascinava in un lungo punto a punto fino al tentativo finale di Valentina Bonaccini: con meno di 10" la capitana riusciva a penetrare ma il suo lay-up veniva sputato fuori dal ferro e l’incontro si chiudeva con il +2 Piombino. Magara e unica consolazione per le senesi, importante per la lotta salvezza, è quella di aver comunque mantenuto il vantaggio nel doppio confronto grazia al +6 dell’andata. Per il resto si può parlare di un autentico peccato per le costoniane che hanno pagato oltremodo gli errori commessi nel primo tempo. Un rammarico che però l’Aymarà deve mettersi alle spalle subito. Con questa partita infatti, il girone di ritorno è arrivato a metà del suo percorso e nell’orizzonte costoniano c’è un nuovo scontro diretto: domenica al PalaOrlandi arriva Umbertide.

AF