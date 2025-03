Basket Serie B femminile. L’Aymarà Costone sogna l’impresa in quel di Livorno. Fattorini: "Gara ostica, servirà una prova maiuscola»

La festa della donna? Le ragazze del Costone sperano di festeggiarla in campo. Alle 19 l’Aymarà è di scena al PalaCencioni di Livorno, casa della Pielle, quinta forza del campionato. Per le ladies allenate da coach David Fattorini (nella foto) si tratta di un vero e proprio esame di maturità: non solo per la forza dell’avversario, che ha 10 punti in più delle senesi in classifica, ma anche perché il Costone ha la possibilità di misurare e testare i miglioramenti fatti registrare nell’ultimo periodo al cospetto di una squadra attrezzata e forte.

Però, con 5 vittorie in 7 partite disputate nel girone di ritorno (all’andata le affermazioni delle senesi erano state solo 3), l’Aymarà non deve temere nessuno e, anzi, deve scendere in campo la consapevolezza della propria forza, oltre che la determinazione necessaria per cercare altri punti, necessari e indispensabili per la propria rincorsa alla salvezza: ad oggi e per la prima volta in stagione, il Costone sarebbe salvo senza passare dai playout (a cui accedono le ultime 4 squadre) ma la quint’ultima posizione va adesso difesa con le unghie e con i denti, in un’ultima metà di girone di ritorno che metterà di fronte le senesi a tutte avversarie che occupano la parte alta della classifica.

"La settimana è iniziata sull’onda dell’entusiasmo grazie alla vittoria contro Umbertide dello scorso turno, ma siamo consapevoli ancora della particolare situazione di classifica", ha detto il coach dell’Aymarà. "La squadra ha lavorato con grande concentrazione e massima attenzione per preparare la partita di Livorno – ha aggiunto David Fattorini -. Affrontiamo una squadra di alta classifica che esprime una ottima pallacanestro in maniera continuativa per tutta la gara. Sarà una partita ostica, sia sul perimetro sia nell’area pitturata, siamo consapevoli che ci vorrà una prestazione maiuscola".

Al di là delle avversarie, però il Costone vuole continuare ad avere continuità, di rendimento e di risultati. "Dobbiamo provare ad alzare l’asticella delle nostre risorse, sia mentali che fisiche – ha concluso Fattorini -, cercando sempre di essere positive in ogni momento. Anche in quelli più complicati delle partite". Arbitrano l’incontro Cristian Pio Di Bernardo di Firenze e Marco Lodovichi di Impruneta.

AF