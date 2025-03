Basket Serie B femminile. L’Aymarà subisce una beffa amarissima al PalaCecioni di Livorno

PIELLE LIVORNO 54COSTONE 52

PIELLE LIVORNO: Lombardi ne, Caverini ne, Nottolini 2, Menchetti 5, Donadio 10, Cecchi ne, Castiglione V. 13, Castiglione M., Collodi 11, Cecconi 2, Benedetti 11. Allenatore Castiglione.

COSTONE: Casini ne, Posta, Becatti 6, Pastorelli 4, Zanelli ne, Skapin 10, Sposato, Pierucci 2, Bonaccini 11, Nanni 5, Sabia 14, Parodi. Allenatore Fattorini.

Arbitri: Di Bernardo, Lodovichi.

Parziali: 9-16, 25-24, 37-39.

LIVORNO – Sconfitta beffarda e amara per l’Aymarà che al PalaCecioni di Livorno va vicino all’impresa, sfiorando e cullando a più riprese il sogno del colpo esterno, ma che alla fine si deve arrendere in volata alla Pielle. 54-52 il punteggio che condanna le senesi. Eppure era stata la squadra di David Fattorini a partire meglio nel primo quarto grazie soprattutto alla sua difesa. Nel secondo periodo le costoniane venivano infilate più volte anche con delle ottime realizzazioni dall’arco delle labroniche. Il sorpasso subito svegliava l’Aymarà che, nel secondo tempo ripartiva con il giusto piglio ed intensità. Anche il gioco ne risentiva positivamente e il Costone arrivava a toccare anche il +6. La sua qualità permetteva alla Pielle di riportare l’inerzia dalla sua a inizio ultimo periodo: le senesi subivano alcuni contropiedi che facevano tornare Livorno in vantaggio. Il Costone non demordeva e, nonostante fosse scivolato anche a -5, riusciva a impattare l’incontro a meno di un minuto dal termine. A quel punto però i viaggi in lunetta premiavano la Pielle e condannavano un Aymarà positivo ma a cui forse è mancata la giusta dose di killer instinct per far sua la gara. Da registrare poi gli infortuni subiti da Nanni e Becatti, nel secondo e quarto quarto, e mai più rientrate. Attimi di apprensione, fortunatamente scongiurati, anche per Sabia, best scorer con 14 punti, per una botta subita alla testa nel finale di partita. Nel prossimo turno, il Costone se la vedrà con una corazzata del campionato: Lucca, terza forza del torneo. Si giocherà eccezionalmente al PalaPerucatti di Via Vivaldi, casa della Virtus, perché il PalaOrlandi è occupato da una mostra felina nel prossimo fine settimana. Aymarà in campo domenica 16 marzo alle 20.30.