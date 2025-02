Basket Serie B femminile. L’Aymarà aspetta la visita di Orvieto. E’ caccia al tris

Si gioca per fare terno. Reduce da due vittorie consecutive per la prima volta in campionato, l’Aymarà Costone va alla ricerca del terzo acuto consecutivo per proseguire nel suo momento felice e allungare la striscia di risultati positivi. Lo fa ospitando al PalaOrlandi Orvieto, penultima forza del campionato a -6 dalle senesi: i due punti in palio hanno quindi un valore importantissimo in chiave salvezza. "Cercheremo di dare concretezza a tutto ciò che stiamo facendo di buono, è il momento giusto per chiudere in bellezza la settimana". Così coach David Fattorini alla vigilia dell’incontro di questa sera alle ore 18 (Valfré di Massa e Goma Faisal di Grosseto gli arbitri). "Manca solo Sofia Posta che comunque rientrerà la settimana prossima – ha aggiunto il tecnico dell’Aymarà -. Il gruppo sta lavorando con grande entusiasmo e positività. Vincere aiuta ma noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo senza pensare troppo al contesto. Mettendo in palestra tutto quello che possiamo con concentrazione e decisione. Non dobbiamo sottovalutare Orvieto – ha aggiunto ancora David Fattorini -. Nonostante la classifica non stiamo parlando di una squadra materasso, anche perché può disporre nel suo roster di tre giocatrici che sono tra le migliori 15 realizzatrici del campionato. Da parte nostra – ha proseguito il coach costoniano -, dovremo mantenere alta la concentrazione e l’attenzione in difesa. Che poi è il nostro punto di forza, come hanno dimostrato anche i recenti incontri". C’è poi da fare un ulteriore step di crescita per l’Aymarà che, fino a questo punto, quando doveva vincere e si trovava squadre sulla carta abbordabili, si è sempre un po’ bloccato. "Dobbiamo fare questo passo avanti – ha concluso Fattorini -. La fiducia dei recenti risultati positivi ci deve aiutare a fare questo passo in avanti".