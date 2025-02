Basket Serie B femminile. L’Aymarà si scopre bella e possibile. Sbancata Firenze. Fattorini è soddisfatto: "Dimostrata grande mentalità»

Per la prima volta in stagione il Costone femminile ha centrato due vittorie di fila. Basta questo per descrivere l’importanza che ha per l’Aymarà l’affermazione in casa della Firenze Basketball Academy: un 63-62 ottenuto con determinazione, per di più dopo un tempo supplementare, ma in una partita che le ragazze di coach David Fattorini hanno sempre condotto, toccando anche il +13 nel corso del terzo quarto. Poi la tensione ha fatto un po’ bloccare l’Aymarà che ha dovuto soffrire più del dovuto per portare a casa due punti di fondamentale importanza nella corsa per la salvezza. "Le ragazze hanno dimostrato grande mentalità – ha sottolineato coach Fattorini -. Abbiamo avuto troppa frenesia nell’ultimo periodo e questo ha permesso a Firenze di rientrare: la partita è diventata più dura ma nel supplementare abbiamo ritrovato gli equilibri e abbiamo fatto nostra un vittoria meritata". Le senesi sono state autrici di una prestazione di grande solidità, soprattutto in difesa con Nanni e Sabia sugli scudi. In attacco ci hanno pensato Skapin e Valentina Bonaccini, rispettivamente 21 e 20 punti a testa, a trascinare l’Aymarà al successo. Adesso l’obiettivo è fare "tris" e dare ulteriore continuità ai risultati. "Dobbiamo proseguire così ed essere concentrate su noi stesse – ha detto ancora David Fattorini elogiando le sue ragazze -, continuando a migliorare ed imparare anche dagli errori. Siamo consapevoli che la strada è difficile e lunga. Però – ha concluso – dobbiamo continuare a credere nel progetto e supportare le ragazze che sono sempre disponibili ed affezionate alla società". Miglioramenti da confermare anche nel prossimo match, in programma domenica alle 18 al PalaOrlandi: arriva Orvieto, penultima forza del campionato. Per il Costone è un’importante occasione per mettere in cascina altri due preziosissimi punti.