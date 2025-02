Basket Serie B femminile. L’Aymarà Costone non si vuole fermare. Questa sera alle 21 l’assalto a Firenze. Fattorini: "Umiltà e concentrazione»

L’Aymarà Costone non si vuole fermare. Dopo la bella e importante vittoria sulla polisportiva Number 8, le ragazze di coach David Fattorini danno l’assalto alla Firenze Basketball Academy, nel match in programma al PalaSanmarcellino alle 21 (Andrea Dori di Pergine Valdarno e Matteo Landi di Pontedera i due arbitri). Missione non semplice per le senesi considerando che il team gigliato si trova al quinto posto in classifica a +12 dall’Aymarà quartultima. Ma per Bonaccini e socie questi sono problemi secondari: i progressi fatti vedere nelle ultime uscite devono essere confermati anche nell’impegnativa trasferta fiorentina, anche per cercare di alimentare l’autostima e il processo di crescita di squadra.

"Il turno infrasettimanale che ci aspetta è molto impegnativo", così il coach dell’Aymarà David Fattorini che ha aggiunto: "Firenze è una squadra piena di giovani talenti che giocano una pallacanestro veloce e piena di letture. Hanno poi dei punti di riferimento con una grande esperienza che nei momenti più delicati si prendono grandi responsabilità". Gioco forza che il Costone dovrà fare una prova di grande attenzione e applicazione. Soprattutto in difesa. "Proveremo a gestire il ritmo e cercheremo di tenere alta la concentrazione – ha detto ancora Fattorini -. Un compito che da portare a compimento anche nei momenti difficili. Se ci troveremo in difficoltà dovremo affrontare le varie situazioni senza abbatterci. Siamo consapevoli del duro lavoro che ci aspetta in questa parte di campionato – ha concluso Fattorini -. Dobbiamo restare umili e concentrate".

All’andata l’incontro terminò con il +10 delle fiorentine ma, oggi, il Costone sembra una squadra decisamente diversa rispetto ad allora: nel girone di ritorno le senesi hanno raccolto 2 vittorie nei 3 incontri sin qui disputati, segno evidente della crescita collettiva del gruppo. Anche perché l’unico ko di Senigallia è arrivato dopo un overtime e in un match quasi sempre condotto dalle costoniane. Attenzione poi a quello che succede anche sugli altri campi, specialmente a Umbertide-Terni e Piombino-Nico Basket: in classifica, le due ospitanti sono ormai nel mirino del Costone e affrontano match complicati, sebbene da disputarsi in casa. Per l’Aymarà il girone di ritorno, da giocare di rincorsa per cercare una salvezza complicata, entra sempre più nel vivo.