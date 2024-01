Basket Serie B femminile. L’Aymarà parte bene ma poi si arrende alla capolista

AYMARA’ COSTONE

34

JOLLY LIVORNO

54

AYMARA’: Posta, Bonaccini V. 11, Sabia 5, Sposato 6, Sardelli 6, Pierucci 6, Pastorelli, Nanni, Ginanneschi, Zanelli, Bonaccini G. Calugi ne. Allenatore Fattorini.

JOLLY LIVORNO: Ceccarini 6, Orsini 12, Giari 4, Sassetti 9, Evangelista 8, Barbieri 8, Sgorbini 1, Gioan 6, Candelori, Zolfanelli ne. Allenatore Corda.

Arbitri: Borchi e Natale.

Parziali: 12-8, 16-27, 25-42.

SIENA – La capolista Jolly Acli Livorno prosegue ue imbattuta la marcia in vetta alla classifica della serie B, collezionando sul parquet del PalaOrlandi il 13esimo successo consecutivo. Però va detto che l’inizio del match riserva una partenza delle senesi che trova impreparate le giocatrici ospiti che per tutta la prima frazione si vedono costrette a inseguire, arrivando al primo intervallo sotto di 4. Ma all’inizio del secondo quarto ecco esplodere tutte le qualità tecniche delle livornesi che infilano 3 bombe di fila, invertendo così il trend. Adesso è l’Aymarà che si vede costretta a inseguire e lo farà fino all’ultimo, con Livorno che non cederà più il comando delle operazioni. Si arriva all’intervallo con Livorno avanti di 11 lunghezze, frutto della precisione dal perimetro da parte delle ragazze di coach Corda che in fase difensiva riescono a contenere con facilità gli attacchi sterili delle bianconere che nei secondi 10’ segnano solo 4 punti (parziale 4-19). Coach Fattorini tenta di correre ai ripari, ma il Costone proprio non riesce a trovare la via del canestro. Non cambia fisionomia la 2^ parte della gara, con il Jolly Acli Livorno che facendo leva su un oliato gioco di squadra, controlla a proprio piacimento il vantaggio (21-35 al 25’), arrivando alla 3^ sirena sul +17. A questo punto passano in anticipo i titoli di coda, con l’Aymarà, che nulla può fare.

R.R.