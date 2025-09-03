Basket serie B femminile. L’Happy ai nastri di partenza. Maghelli: "Puntiamo in alto»

È in piena preparazione estiva, la Ren-Auto Happy Basket Rimini, e coach Andrea Maghelli lavora sulla squadra per ricreare quell’eccellente nucleo che ha mostrato ottime cose nella stagione passata. "Nella prima settimana abbiamo messo un paio di concetti, ora progrediamo – dice Maghelli –. La cosa più importante è ricreare le dinamiche positive dell’anno scorso. Dopo una stagione come quella appena passata, bisogna stare attenti a come gestire il tutto. L’obiettivo? Confermarci e migliorarci".

Il che vorrebbe dire avere accesso alla final four, perché la formula della B c’è e racconta che le prime quattro saranno le squadre che si giocheranno la promozione in un concentramento con semifinali e finale. Per quanti posti? Presumibilmente due, ma si saprà più avanti. Intanto l’Happy lavora e accoglie in gruppo giocatrici importanti come le gemelle Duca, di ritorno alla Ren-Auto, e Alice Marchi (nella foto). "Avevamo bisogno di inserire una giocatrice di fisicità e atletismo e Noemi Duca è una lunga con queste caratteristiche. Allo stesso modo, Eleonora Duca è una esterna che può dare un contributo di quel tipo in un altro settore del campo. Alice Marchi è un play-guardia con punti nelle mani, una giocatrice di livello".

Il campionato comincerà nel fine settimana del 5 ottobre e non mancano le avversarie di alto lignaggio. "Vedo grande competitività, in tante hanno cercato di migliorarsi – spiega Maghelli –. A puntare in alto saranno Cavezzo, Puianello, Scandiano, Valdarda, Valtarese e le Basketball Sisters. Noi vogliamo essere lì e daremo il massimo" conclude il coach.

lo. za.