Basket Serie B femminile. L’Oleificio Toscani ci mette il cuore e la grinta ma festeggia Perugia

Perugia

60

Costone

56

PERUGIA: Parolai 16, Gambellunghe 11, Cernicchi 3, Abelli, Scarpato 12, Aquinardi, Falbo 7, Falkowska 4, Iacchettini, Rudzka 5, Manganello 2, Fausti. Allenatore Posti.

COSTONE: Samokhvalova 10, Miccoli 11, Braida ne, Casini, Bonaccini G. ne, Sposato ne, Pierucci 6, Bonaccini V. 8, Nanni, Sabia 8, Kazantseva 13. Allenatore Fattorini.

Arbitri: Antonelli, Baldassini.

Parziali: 16-16, 31-29, 50-44.

PERUGIA – La serie di vittorie consecutive dell’Oleificio Toscani si interrompe a Perugia. Costone battuto dalle umbre per 60-56 al termine di una partita in cui comunque le senesi non hanno demeritato, tutt’altro. La partita infatti lascia un po’ di amaro in bocca alla squadra allenate da coach David Fattorini che, per tutto l’arco dei 40’, se l’è giocata ad armi pari contro una delle formazioni maggiormente accreditate del campionato. All’Oleificio Toscani resta il grande rimpianto di non aver concretizzato il break iniziale, quando un avvio sprint aveva portato le costononine a condurre addirittura di 10 lunghezze (14-4). Lì è arrivata la rimonta di Perugia che con grazie ad un tap-in a fine tempo riusciva a trovare la parità in extremis alla fine della prima frazione di gioco. Costone che ritrovava nuovamente il vantaggio nel secondo quarto ma anche in questo caso le senesi si facevano rimontare, pagando un po’ dazio all’esperienza e alla fisicità delle umbre. Elementi che permettevano alle padrone di casa di tentare l’allungo a inizio secondo tempo ma, nonostante le difficoltà, l’Oleificio Toscani era bravo a restare in partita e, soprattutto, a contatto con le perugine. L’ultimo quarto era ancora molto equilibrato con il Costone che non mollava un centimetro e rispondeva continuamente ai tentativi di spallata di Perugia. Avvincente l’ultimo minuto in cui si entrava con il +5 umbro. Valentina Bonaccini trovava la tripla del momentaneo -2 a 9" dalla fine ma, sull’azione successiva, il Costone non riusciva a compiere fallo in maniera tempestiva e, a 2" dalla sirena, Perugia trasformava i liberi del definitivo 60-56. Il punteggio non cambiava più: un risultato negativo che non ridimensiona affatto il Costone.

AF