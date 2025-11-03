Basket Serie B femminile. L’Oleificio Fiorentini schianta la resistenza del Nico. Dal grande equilibrio alla svolta del secondo tempo

COSTONE 63NICO BASKET 44

COSTONE: Samokhvalova 25, Miccoli 7, Braida, Casini, Gandolfi, Sposato, Pierucci 2, Bonaccini V. 4, Nanni, Sabia 2, Kazantseva 21, Pastorelli 2. Allenatore Fattorini.

NICO: Tongiorgi, Salvestrini 6, Modini 0, Mascia 4, Montiani 14, Mandroni 5, Modini A. 2, Federighi 2, Bargiacchi 2, Lenzi, Castelli, Traore 9. Allenatore Rastelli.

Arbitri: Vumbaca, Marini.

Parziali: 14-14, 26-23, 39-34.

SIENA – Ritrova il sorriso l’Oleificio Fiorentini che, al PalaOrlandi, ha superato il Nico Basket di Ponte a Buggiano imponendosi con un perentorio 63-44. Partita che è svoltata soprattutto nel secondo periodo quando, una volta prese le giuste misure alle avversarie, le costoniane hanno saputo allungare in maniera netta, con un grande crescendo soprattutto negli ultimi 10’. È stata una prova di forza delle ragazze allenate da coach David Fattorini che, con questo successo, si mettono alle spalle la sconfitta (al momento l’unica dell’anno) riportata nello scorso turno a Perugia. Primo quarto equilibratissimo e non solo perché concluso con una perfetta parità sul 14-14. Dopo una prolungata iniziale fase di studio, in cui le squadre faticavano a prendere ritmo in attacco, la partita si accedeva a metà del primo periodo quando da entrambe le parti si provava a forzare il ritmo. Senza però che nessuna delle due contendenti riuscisse a prendere il largo. Anzi, la partita di sviluppava in un lungo botta e risposta da una parte e dall’altra. Equilibrio che regnava sovrano anche nel secondo quarto, quando le difese avevano ancora il sopravvento sugli attacchi. Solo negli ultimi 3’ del primo tempo le ragazze di coach Fattorini trovavano la forza per allungare sul +6, ma una bomba in extremis delle pistoiesi fissava il punteggio a metà gara sul 26-23. Era nel terzo periodo però che l’Oleificio Fiorentini iniziava a ingranare le marce giuste: aggiustate un po’ di sbavature in difesa le senesi si scioglievano in attacco creando sempre più maggiore separazione in attacco. Il +5 con cui si andava all’ultimo mini-intervallo era il viatico per un ulteriore allungo del Costone che ben presto raggiungeva la doppia cifra di vantaggio e dilagava nella restante parte di partita. Nico non riusciva più a replicare e le costoniane chiudevano il conto sul +19 finale.