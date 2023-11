Basket Serie B femminile. Puianello: sfida ad alta quota con il Basketball Sisters Scandiano vuole i due punti a Fidenza

Obiettivo doppietta per il sabato sera della palla a spicchi rosa.

Apre le danze la Chemco Puianello (8) che ospita alle 19 il Basketball Sisters (10) nel match valido per la sesta giornata di campionato. Le gialloblù di coach Giroldi sono ancora imbattute come le avversarie (Puianello deve recuperare la gara con Fiorenzuola, rinviata sabato scorso, per l’incidente occorso alla capitana Alessia Boiardi) e sarà un bel banco di prova per vedere a che punto è il cantiere in casa castellese.

"Questa settimana - dice la lunga bosniaca Marina Dzinic - è stata sicuramente particolare per noi. Dopo l’incidente della nostra capitana, abbiamo passato dei giorni difficili ma da quando abbiamo saputo che è fuori pericolo e stabile, potevamo stare tutti un po’ più tranquilli. Le nostre avversarie compongono un ottimo team, giovane e che gioca insieme da tanto tempo e con tanta intensità. Ci conosciamo bene l’un l’altro e di certo ci aspetta una bella partita".

Trasferta parmense per l’Aluart Scandiano (4) che alle 20.30 è impegnata a Fidenza (2); archiviato il secondo successo stagionale, ottenuto la scorsa settimana contro Cavezzo, dell’ex coach scandianese Gigi Piatti, grazie ad una prova coriacea, il quintetto di coach Pozzi affronta il fanalino di coda del torneo, reduce dal pesante -41 contro il Basketball Sisters, con l’obiettivo di dare continuità ai propri risultati e alla risalita in classifica. c.c.