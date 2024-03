Basket - Serie "B» femminile regionale. Green Le Mura - Baloncesto. E’ l’ultima prima dei play-off

Ultima gara di regular season per il Green Le Mura Spring, domani, alle 18.30, al "Palatagliate", con il Baloncesto. Contrapposti due roster che si trovano in posizioni diverse in classifica. Le lucchesi si trovano al quarto posto, con 30 punti, mentre le fiorentine sono relegate all’ultimo, con appena 6 punti e si giocheranno la permanenza in "B" nei playout. Quest’ultima giornata di campionato servirà comunque al Green Le Mura Spring per definire l’avversario del primo turno di play-off e dovrebbe essere, con ogni probabilità, l’altra fiorentina, la PF Firenze.

Per questo match le statistiche dicono che Baloncesto segna 48.1 punti a gara e ne subisce 60.4, mentre Lucca ne segna 64 e ne subisce 54,8. La giocatrice top-score gigliata è Diletta Donadio, con 194 punti, ventiduesima in classifica generale; mentre per le biancorosse è Vira Cherkaska, con 299, che occupa la terza posizione generale.

"È una partita che dovremo giocare già in clima play-off – ha spiegato coach Biagi – e, per questo motivo, abbiamo cercato di prepararla in quest’ ottica, anche se potrebbe non essere un test impegnativo come domenica scorsa. lo spirito con cui scenderemo in campo la renderà, comunque, una sfida di interesse". La gara sarà diretta da Francesco Barbarulo di Vinci e da Jacopo Natale di Calcinaia. Poi, una volta andata in archivio la regular season, con tutte e due le "griglie" designate, si parlerà di play-off.

A. Lomb.