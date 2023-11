Basket - Serie "B» femminile regionale. Green Le Mura gioca stasera. Al "Palatagliate» c’è Piombino

Ancora un impegno infrasettimanale per il Green Lucca Le Mura Spring che, questa sera, alle 21.15, giocherà al "Palatagliate" contro il Basket Golfo Femminile di Piombino. Un match sulla carta alla portata delle ragazze di coach Luca Biagi, visto che il roster ospite si trova in ultima posizione di classifica, con soltanto 2 punti, grazie alla vittoria conquistata nella seconda di campionato contro La Spezia. Le biancorosse, invece, sono in terza posizione, con 12 punti, dietro alle due livornesi Jolly Acli capolista e la diretta inseguitrice Caffè Toscano Pielle Livorno, uniche due formazioni che sono riuscite a fermare le lucchesi.

Piombino può contare sull’esperienza della guardia polacca Patrycja Klatt, miglior realizzatrice della squadra con 102 punti e miglior tiratrice da tre, con 19 realizzazioni. Tanti punti nelle mani anche per Anna Zucchini, cresciuta nelle giovanili dello Spring e di Matilde Poggi. "Affronteremo Piombino – ha spiegato coach Biagi – che, nonostante sia in fondo alla classifica, è una squadra molto giovane e molto dinamica e che non rispecchia assolutamente la propria graduatoria. Sarà una partita da affrontare con attenzione, perché hanno una buona intensità e giocano abbastanza bene. Noi veniamo dalla buona prova, nonostante il risultato un po’ bugiardo, di Livorno e cercheremo di dare il meglio di fronte al nostro pubblico".

Alessia Lombardi