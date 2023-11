Basket - Serie "B» femminile regionale. Green Le Mura insiste. Stasera è a Pontedera

Gara esterna per il Green Le Mura Spring, stasera, alle 21.15, al "Palamatteotti" di Pontedera contro il Bellaria. I valderini sono a 6 punti, frutto di tre vittorie e quattro sconfitte ed arrivano dalla battuta d’arresto contro il Costone Siena per 61 a 59. Le biancorosse, invece, hanno 10 punti e, nell’ultima, hanno conquistato un bel successo per 69 a 77 nella trasferta di San Giovanni Valdarno.

Pontedera ha giocatrici importanti come Capodagli, top scorer con 88 punti realizzati finora, miglior tiratrice da due e da tre e sull’energia delle giovani Braccagni e Puccini. Lucca può contare sull’ormai collaudato quintetto con Cherkaska, Fedorenko, Tessaro, Michelotti in regia e Valentino o Rapè secondo le impostazioni di coach Biagi.

"Sono tutte partite difficili – ha commentato il coach biancorosso – e Pontedera è una squadra che abbiamo già affrontato in Coppa Toscana ed in quel frangente loro furono brave a chiudere ogni spazio. E’ cambiato qualcosa rispetto a due mesi fa e speriamo di arrivarci pronti per affrontare ogni situazione. E’ un roster che corre molto, difende forte ed ha delle individualità importanti. Noi cercheremo di fare la nostra partita, perché vogliamo continuare questa striscia positiva".

Al. Lomb.