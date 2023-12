Basket - Serie "B» femminile regionale. Green Le Mura Spring tenta l’allungo a Prato

Prima gara del girone di ritorno di regular season ed il Green Le Mura Spring gioca sul parquet del "Palatoscanini" contro la Pieffe Prato, stasera, alle 21,15. Le biancorosse si presentano a questo giro di boa con 18 punti, frutto di nove vittorie su undici match giocati e due sole sconfitte. Le statistiche pre-gara indicano 8 punti e settima posizione in classifica per le padrone di casa, frutto di quattro vittorie e sette sconfitte.

Prato segna 53.3 punti a gara e ne subisce 55.4; mentre Lucca ne segna 65.8 e ne subisce 54,7. Top scorer di casa Martina Mandroni – già Basket Le Mura nell’anno dello scudetto – , con 121 punti (di cui 34 dai liberi); top scorer lucchese Vira Cherkaska, con 187 punti, di cui 32 dai liberi.

"Affrontiamo una squadra – ha detto coach Biagi – che arriva da due sconfitte consecutive in casa ed ha un rendimento incostante. Può contare su alcuni elementi da tenere d’occhio, tipo Mandroni e Ponsecchi e, nel complesso, è un roster temibile, perché è lo stesso che l’anno scorso è arrivato secondo in regular season. Noi cercheremo di farci trovare pronti come sempre, cercando di dare continuità ai nostri risultati".

Ad arbitrare il match tra Pf Prato e Le Mura saranno Matias Deliallisi di Livorno e Tommaso Giachi di Firenze.

A. L.