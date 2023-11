Basket - serie "b» femminile regionale. Prima sconfitta assoluta per Green Le Mura Spring. La Pielle Livorno fa il colpaccio al "Palatagliate»

Green Le Mura Spring

40

Caffè Toscano Pielle

59

GREEN LE MURA SPRING: Barberio, Cerri 4, Bigini ne, Tessaro 3, Pellegrini, Rapè 9, Valentino 6, Michelotti 2, Peri 5, Cherkaska 7, Fedorenko 4. All.: Biagi.

CAFFE’ TOSCANO PIELLE LIVORNO: Maffei 7, Caverni 2, Nottolini 4, Zorzi, Cecchi 7, V. Castiglione 10, M. Castiglione 3, Collodi 8, Cecconi 7, Conti 11. All.: Castiglione.

Arbitri: Giannini di Empoli e Nicchi di Vicopisano.

Note: parziali 6-12, 14-27, 23-42.

LUCCA - E’ arrivata la prima sconfitta per il Green Lucca Le Mura Spring contro il Caffè Toscano Pielle Livorno. Nel primo quarto le labroniche riescono subito a portarsi avanti e se lo aggiudicano per 12 a 6. Nel secondo le ragazze di coach Biagi riescono a ricucire, fino al -4, poi, però, le livornesi tornano nuovamente in avanti e si va al riposo sul 14 a 27. Nel terzo quarto le ospiti continuano a mettere a segno punti pesanti e il tempino si chiude sul 23 a 42. La quarta frazione va agli archivi con la vittoria di Livorno.

"Sono stati quaranta minuti sotto tono – ha commentato coach Biagi – , dove le ragazze non sono riuscite ad esprimere un gioco fluido; le nostre avversarie sono state brave a metterci pressione, non abbiamo giocato con la solita intensità difensiva e abbiamo fatto diversi errori in attacco da sotto".

Prossima gara domani sera, alle 21, al "Palacosmelli" di Livorno, contro la capolista Jolly Acli.

Alessia Lombardi