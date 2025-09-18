Basket Serie B femminile. Robbiano fa le prove: ko a Sesto, "ma stiamo migliorando»

Squadra rinnovata in primis nella guida tecnica ma anche nel roster, il Robbiano di Serie B femminile sta faticando a trovare i suoi equilibri. Contro Il Geas Sesto è arrivata una sconfitta per 66-61. "Abbiamo ancora tante assenze - dice coach Luca Borghesi -. Galli per problemi di salute, Colombo e Quadrio sono via per motivi di studio mentre Sforza è ancora in vacanza. Anche le nostre avversarie avevano la rosa incompleta, ma è stato un test utile per darci delle risposte sullo stato di forma e sulle questioni tecniche e tattiche. Il Geas può contare su delle giovani futuribili, che hanno qualità e corrono tanto. Contro di loro, rispetto alla prima uscita contro Varese abbiamo dato segnali di miglioramento nella consistenza difensiva e nei meccanismi dei giochi in attacco. Il risultato non ci interessava, per cui ho ruotato tutte le ragazze. Abbiamo sempre inseguito le sestesi, restando comunque in scia. Piano piano stiamo trovando il ritmo giusto in attacco, migliorando le spaziature e i tempi dei passaggi. Sono andate molto bene le lunghe Gaia Sansoterra e Giulia Beccaria, mentre in regia abbiamo caricato di responsabilità Barlassina, che non aveva il cambio nel suo ruolo. Domenica passeremo tutta la giornata insieme per fare gruppo nella trasferta in Liguria contro Pegli".

Antonella Galimberti