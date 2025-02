Basket serie b femminile. Robbiano si illude, ma capitombola

È mancato il guizzo finale al Robbiano per battere Busto Arsizio, che si è imposto per 50-46. "È stata una partita dall’andamento a strappi - è il commento di Marco Fumagalli - il nostro approccio alla gara è stato ottimo, così abbiamo preso in mano la situazione con un vantaggio costante di cinque o sei lunghezze. Nel secondo tempino siamo calati ed è migliorato il rendimento delle nostre avversarie, tanto da andare all’intervallo sul 21-21". Nella ripresa l’illusione. "Siamo partiti molto forte, volando a +10 grazie all’aggressività difensiva. Sembrava che avessimo messo un’ipoteca sulla vittoria, invece all’improvviso tutto è cambiato: Busto Arsizio ha piazzato un micidiale break di 17-0. Peccato".

Ant.Gal.