Basket Serie B femminile. "Robbiano, ti sei arresa»

Capitombolo casalingo per Robbiano, che si arrende 84-66 al Basket femminile Milano. "Abbiamo subìto troppi canestri, la nostra difesa ha fatto acqua – commenta coach Luca Borghesi – siamo andati fin dall’inizio in affanno, concedendo troppi secondi tiri alle nostre avversarie, brave a catturare tanti rimbalzi in attacco. Al decimo minuto eravamo già sotto 8-22. Alzando l’aggressività nella nostra metà campo siamo riusciti a esprimerci meglio anche in fase offensiva, ricucendo parzialmente lo strappo grazie a una super Alice Germani".

La guardia mancina, che ha dovuto giocare anche diversi minuti da playmaker al posto dell’infortunata Asia Galli, ha realizzato 21 punti mettendo a segno sei triple. "Sfruttando il momento di euforia siamo arrivati in scia alle nostre avversarie sul- 4, riaprendo di fatto la sfida. A quel punto però è salita in cattedra per la formazione milanese Dionigi e noi non siamo riusciti a limitarla. In un amen, causa anche alcune ingenuità difensive, siamo precipitati a -19. Nota positiva il debutto della 2005 Martina Lisoni, che in settimana aveva cominciato il suo percorso con noi e in partita ha dato un buon contributo. Purtroppo non ci sta perdere in casa con uno scarto così ampio. Dobbiamo lavorare molto sui concetti difensivi, tipo gli aiuti dal lato debole".

