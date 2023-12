Basket Serie B femminile. Secondo squillo a Robbiano

In Serie B femminile è arrivata la seconda vittoria stagionale per il Robbiano, che ha espugnato il campo di Bollate con il risultato di 60-52. "La posta in palio era altissima, per noi sono due punti fondamentali in chiave salvezza - spiega il vice allenatore Marco Fumagalli - nell’arco dei 40 minuti abbiamo dimostrato di essere superiori a loro, però abbiamo dovuto sudare fino in fondo perché, pur andando in un paio di occasioni avanti di una decina di lunghezze, abbiamo dovuto fare i conti con dei periodi di buio generale". "Siamo partiti bene - spiega -, con intraprendenza in attacco e buona attitudine difensiva. Nei momenti cruciali del match si sono rivelati di capitale importanza i canestri realizzati dal terzetto composto da Discacciati, Bering e Di Maio, quest’ultima autrice anche di una tripla da otto metri a fil di sirena. In mezzo all’area dei tre secondi si sono battute molto bene sia Marra che Panighetti, preziosissime in difesa. Ora puntiamo a fare il bis in casa sabato sera con Brignano".

Ant.Gal.