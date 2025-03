Basket serie B femminile. Sisas Perugia, arriva Prato: "Vincere per un sogno»

PERUGIA – Il 23 come numero da centrare nel bersaglio. La Sisas Pallacanestro Perugia torna in campo oggi, alle 18,30, al PalaPellini, ospitando Prato. Le biancorosse di coach Posti vanno a caccia della vittoria numero 23 su 24 partite disputate che permetterebbe a Soli e compagne di restare in vetta al campionato di serie B femminile. Un rullo compressore vero e proprio la formazione del presidente Aquinardi che si giocherà la promozione in A2 attraverso i playoff. Chiudere la regular season al primo posto vorrebbe dire giocare però tutti gli scontri chiave in casa, circostanza non da poco. "É proprio così – sottolinea coach Posti – e proprio ora che entriamo nel momento topico della stagione non possiamo gettare alle ortiche lo straordinario percorso fatto finora. Le prime a saperlo sono proprio le ragazze che non hanno sbagliato mai una partita. Non posso che fare loro i complimenti per come hanno gestito la stagione fino a questo punto. Adesso è il momento di raccogliere quello che abbiamo seminato". Contro Prato, ottava in classifica, potrebbe sembrare una gara dall’esito scontato ma coach Posti non si fida. "L’errore più grande sarebbe proprio questo. Con l’innesto di Mandroni, ci troveremo ad affrontare una squadra completamente diversa rispetto all’andata. Dovremo avere l’approccio giusto e in questo sono sicuro che anche il pubblico del PalaPellini, che ci ha sempre seguito in maniera molto calorosa, farà la differenza. Abbiamo un sogno insieme".