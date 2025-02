Basket serie b femminile. Un’espulsione beffa Robbiano

Beffa per Robbiano, che ha perso di un punto contro Albino (68-67). "Il primo tempino è stato equilibrato, poi le bergamasche sono volate a +8 spinte da una fantastica Albanesi, che ha chuso con 35 punti tirando 7/10 da tre - spiega coach Marco Fumagalli - dopo l’intervallo ci siamo rimessi in carreggiata". Non è bastato. "Negli utimi dieci minuti siamo riusciti a prendere un vantaggio di sei lunghezze, ma l’ingiusta espulsione per proteste di un nostro dirigente ci è costata cara".

Ant.Gal.