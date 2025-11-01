Basket Serie B femminile. Usmate con Albino, fattore panchine

Con un bilancio di quattro vittorie e una sola sconfitta, l’A.S. Medical Usmate ospita Albino, appaiata nella classifica della Serie B a quota 8. Si gioca oggi alle 18 in via Luini. "Saremo al completo – dice coach Pasquale De Sena –. Albino è la sorpresa del campionato, è vero che ha avuto un calendario non ostico, ma poi le gare bisogna essere bravi a vincerle. Non hanno tanto tiro da fuori ma prediligono giocare in uno contro uno, correndo in contropiede, sfruttando doti fisiche e cattiveria agonistica". Usmate ha il vantaggio di una panchina lunghissima. C’è tanto talento offensivo, due lunghe che in questa categoria sono un lusso come Micia Gatti e Alice Carrara. "Albino non ha delle vere lunghe da opporre alle nostre – riconosce De Sena – per questo sarà importante controllare il ritmo e dare molto la palla dentro, anche per smistare fuori nel caso ci siano dei raddoppi difensivi". L’altra brianzola della Serie B, Robbiano, vuole rompere il ghiaccio domani a Melzo.

Ant.Gal.