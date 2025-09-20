Basket Serie B femminile. Usmate si illude con Micia Gatti. Poi cede alla corazzata Costamasnaga

Primo stop stagionale per l’AS Medical Usmate, che in amichevole ha perso per 80-59 a Costamasnaga. "Abbiamo affrontato una squadra che milita da anni in vetta alla classifica della Serie A2 - spiega coach Pasquale De Sena - li ringraziamo per averci invitato da loro perché è stato un test importante, che ci aiuterà a crescere. Nel primo periodo di gioco siamo stati avanti nel punteggio in quanto siamo riusciti a servire dei bei palloni sotto canestro a Micia Gatti. Con il passare dei minuti però abbiamo cominciato a soffrire l’atletismo, la fisicità e il talento delle giovani di Costa, giocatrici che sono abituate ad allenarsi anche due volte al giorno".

Con l’apporto valido di Gatti, Savini e Sala, Usmate ha dato del filo da torcere alle forti padrone di casa, che però a lungo andare hanno preso il sopravvento. "Abbiamo perso diversi palloni subendo il contropiede delle nostre avversarie - dice sempre De Sena - finché abbiamo eseguito bene i giochi siamo stati efficaci, mentre la corsa a mille all’ora siamo riusciti a esprimerla solo nel quarto tempino. Abbiamo capito che ci sono grossi margini di miglioramento in particolare nell’intensità e nel gioco interno". Usmate ha affrontato con lo spirito giusto il primo test probante, mettendo in conto di avere problemi a giocare al livello altissimo della corazzata Costamasnaga. In precedenza la capitana Beatrice Minelli e compagne si erano sbarazzate senza problemi di due formazioni di Serie B come Melzo e Vimercate, dimostrando che ci sono tutte le potenzialità per tentare il salto di categoria.

Antonella Galimberti