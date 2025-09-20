Basket Serie B femminile. Usmate si illude con Micia Gatti. Poi cede alla corazzata Costamasnaga

Acquista il giornale
di Redazione Sport
20 settembre 2025
Usmate ha dato del filo da torcere con l’apporto sotto canestro di Micia Gatti

Primo stop stagionale per l’AS Medical Usmate, che in amichevole ha perso per 80-59 a Costamasnaga. "Abbiamo affrontato una squadra che milita da anni in vetta alla classifica della Serie A2 - spiega coach Pasquale De Sena - li ringraziamo per averci invitato da loro perché è stato un test importante, che ci aiuterà a crescere. Nel primo periodo di gioco siamo stati avanti nel punteggio in quanto siamo riusciti a servire dei bei palloni sotto canestro a Micia Gatti. Con il passare dei minuti però abbiamo cominciato a soffrire l’atletismo, la fisicità e il talento delle giovani di Costa, giocatrici che sono abituate ad allenarsi anche due volte al giorno".

Con l’apporto valido di Gatti, Savini e Sala, Usmate ha dato del filo da torcere alle forti padrone di casa, che però a lungo andare hanno preso il sopravvento. "Abbiamo perso diversi palloni subendo il contropiede delle nostre avversarie - dice sempre De Sena - finché abbiamo eseguito bene i giochi siamo stati efficaci, mentre la corsa a mille all’ora siamo riusciti a esprimerla solo nel quarto tempino. Abbiamo capito che ci sono grossi margini di miglioramento in particolare nell’intensità e nel gioco interno". Usmate ha affrontato con lo spirito giusto il primo test probante, mettendo in conto di avere problemi a giocare al livello altissimo della corazzata Costamasnaga. In precedenza la capitana Beatrice Minelli e compagne si erano sbarazzate senza problemi di due formazioni di Serie B come Melzo e Vimercate, dimostrando che ci sono tutte le potenzialità per tentare il salto di categoria.

Antonella Galimberti

© Riproduzione riservata

