Basket serie B femminile. Vis Rosa travolta in casa da Scandiano

In serie B femminile, altra battuta d’arresto per la Istituti Polesani Vis Rosa, che perde nettamente in casa (56-80) contro Scandiano.

Guardando la classifica poteva sembrare un turno abbordabile, in realtà le reggiane hanno condotto sin dai primi minuti, mettendo la partita subito in discesa nei due quarti iniziali: all’intervallo Scandiano era avanti di undici lunghezze, le ferraresi hanno provato a restare a galla nella terza frazione ma poi le avversarie hanno dilagato negli ultimi minuti fino al +24 della sirena finale.

Ancora una volta niente da fare per le ragazze di Vaianella, che stanno attraversando forse il più periodo più complicato da inizio anno: qualche scontro diretto non è stato portato a casa, e ora il gruppo ha bisogno di ritrovare fiducia per rimettersi in carreggiata e tornare a muovere la classifica. Difficile che possa accadere il prossimo weekend, sul campo di Cesena attualmente settima e sulla carta più attrezzata.

j.c.