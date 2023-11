Basket serie B. "Ferrara Basket acciaccata ma col morale alto»

Vigilia della gara interna con Pizzighettone per Ferrara Basket, alle prese con qualche acciacco fisico che in settimana ha condizionato le sedute di allenamento di Drigo e compagni. Davide Marchini è alle prese con la solita fascite plantare che lo perseguita ormai da tre settimane, mentre Riccardo Ballabio è stato vittima di un piccolo problema muscolare all’adduttore destro, ma di fatto nessuno dei due è in dubbio per la partita di domani contro i lombardi. "La vittoria con Nerviano ci ha dato morale e ha aiutato la squadra ad approcciare con più tranquillità alla settimana di lavoro – commenta l’assistant coach biancazzurro Marco Castaldi –, fermo restando che come ha detto coach Furlani nel post gara non eravamo dei brocchi prima e non siamo dei fenomeni ora. Pizzighettone è una delle compagini che più hanno impressionato in questa prima parte del torneo, sono un mix tra esperti e giovani, per noi sarà un bel banco di prova. Purtroppo non siamo al 100%, abbiamo un po’ di piccoli acciacchi che frenano il ritmo e la qualità degli allenamenti in palestra. Il fatto di giocare tante partite in casa? E’ un bel ’boost’ per i giocatori dal punto di vista emotivo, chiaramente tutto ciò comporta che nel girone di ritorno saremo parecchio tempo in viaggio, ma lo sapevamo. Credo che i ragazzi abbiano una componente morale importante, perdere come si è perso a Cervia e a Bologna non ha fatto piacere, ma contemporaneamente c’era la consapevolezza di dover migliorare su tante cose per cambiare marcia.

Adesso siamo un po’ più leggeri, ma la concentrazione è la stessa: affronteremo tante battaglie nelle prossime settimane, al netto di questi piccoli acciacchi la squadra ha voglia di dare continuità alle sue prestazioni". Pizzighettone arriva alla sfida di domani forte di un impianto di gioco collaudato, che nell’ultimo turno le ha permesso di rendere la vita difficile alla capolista Sangiorgese, in una gara punto a punto decisa solo nei possessi finali. L’esterno Ciaramella è sicuramente il giocatore da temere di più in un organico nel complesso di buon livello per la categoria.

Jacopo Cavallini