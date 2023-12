Basket serie b. Ferrara Basket attende Cremona, risolti i problemi al riscaldamento del palasport

Guai all’impianto di riscaldamento della Bondi Arena definitivamente risolti, ed ecco che Ferrara Basket può concentrarsi del tutto sulla gara casalinga di domenica contro Sansebasket Cremona, coi biancazzurri che tornano nel loro fortino da dove mancano dallo scorso 12 novembre, giorno del successo contro l’Olimpia Castello.

Poi per la truppa di Furlani due trasferte consecutive, dalle quali Ferrara è tornata a casa con una vittoria – la prima esterna sul campo della Social Osa – ed un ko contro la capolista Sangiorgese. Impegno da non sottovalutare, quello di domenica, perché gli avversari hanno già dimostrato di poter far male alle big in questo primo scorcio di campionato: Sansebasket infatti ha dato filo da torcere a Sangiorgese e Bologna Basket, ed è riuscita a espugnare i campi di Pizzighettone e Fidenza, due squadre che fin qui hanno sempre viaggiato nei primi cinque posti della classifica. Formazione dal discreto potenziale offensivo, tant’è che è il quinto attacco del girone con 76 punti segnati di media, può contare nel suo organico anche sui primi due top scorer del campionato, la vecchia volpe Marco Bona, che a 34 anni compiuti viaggia ancora a 18 punti a partita, e il giovane classe 2004 Tommaso Vecchiola, che con 19.3 ppg fa addirittura meglio.

Di talento offensivo Ferrara se ne intende altrettanto, e chissà che domenica non possa venire fuori una gara in cui gli attacchi avranno la meglio sulle difese.

SQUADRA ALL’INAUGURAZIONE DEL PARCO GIORDANO BRUNO. Domani mattina dalle 11 ci sarà pure una rappresentanza biancazzurra all’inaugurazione del rinnovato parco "Giordano Bruno", al cui interno è stato realizzato un nuovissimo campo da basket. Il digì Michelini e alcuni giocatori doneranno ai bambini e alle bambine presenti dei palloni autografati da tutto il roster di Ferrara Basket 2018.

Jacopo Cavallini