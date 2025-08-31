Basket serie b. Ferrara Basket, 273 abbonati: ora la vendita libera

In quattro giorni sono 273 gli abbonamenti sottoscritti dai tifosi dell’Adamant per il campionato di Serie B Nazionale. Numeri importanti destinati ad aumentare nei prossimi giorni: la fase di prelazione terminerà martedì 2 settembre, da mercoledì 3 il via alla vendita libera fino a venerdì 12 settembre. Più o meno si è sulle cifre della passata stagione, ma la sensazione è che il boom debba ancora arrivare, con l’avvento della vendita libera; fino a martedì le tessere saranno sottoscrivibili esclusivamente in presenza, dalle 17 alle 19, ai botteghini della Bondi Arena, mentre da mercoledì la campagna aprirà anche online sul sito www.etes.it. I prezzi: per i rinnovi dei vecchi abbonamenti, 160 euro in tribuna (130 ridotto) e 105 in curva e gradinata (85 ridotto), mentre per i nuovi abbonati i prezzi vanno dai 200 euro dell’intero in tribuna (160 ridotto) ai 130 di curva e gradinata (105 ridotto). Promozioni riservate ai più giovani e alle famiglie: tessera a 2 euro per tutti i tesserati di Scuola Basket Ferrara, a 90 euro per un genitore e a 150 complessivi per entrambi i genitori. Abbonamento a 10 euro per tutti gli Under 18, a condizione che sia associato ad almeno un’altra sottoscrizione, sia essa intera o ridotta. I ridotti sono rivolti a Under 18, Over 65, donatori di sangue iscritti ad Avis e visitatori delle mostre targate Ferrara Arte, tramite la presentazione di un tagliando per una mostra. Rimangono le gratuità per Under 12 e disabili con relativi accompagnatori.

j.c.