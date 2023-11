Basket serie b. Ferrara Basket domani a Milano è obbligata a vincere

E` già vigilia di campionato per Ferrara Basket 2018, attesa domani pomeriggio alle 18 sul campo della Social Osa Milano per la seconda trasferta consecutiva dopo quella con la Sangiorgese. Ancora una volta non è stata una settimana tranquilla per il gruppo allenato da coach Furlani, che ha dovuto fare i conti con i soliti acciacchi fisici di questo avvio di stagione: il giovane Yarbanga (nella foto) non è al meglio, mentre Marchini continua a dover gestire la sua fascite plantare. I biancazzurri sono chiamati ad un pronto riscatto per cancellare la brutta sconfitta sul campo della Sangiorgese, e hanno necessità di trovare il primo successo esterno in campionato. La Social Osa è in un buon momento di forma, reduce da due vittorie consecutive, e Ferrara non dovrà sottovalutare l’impegno, su un parquet che non sarà in ogni caso facile da espugnare. Dopo il ko a San Giorgio su Legnano, tutto l’ambiente si aspetta il riscatto per restare a contatto con le primissime posizioni e non perdere ulteriore terreno dalle battistrada. Nel frattempo, prosegue l’impegno della società biancazzurra fuori dal campo: in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, una delegazione composta dal digì Michelini e dai giocatori Porfilio e Cecchetti parteciperà oggi pomeriggio ad un momento di riflessione organizzato dalla Pgf.