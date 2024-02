Basket serie B. Ferrara Basket, iniziativa con Sbf sabato al palasport

Mancano 48 ore all’esordio nel Play-In Gold di Ferrara Basket 2018, attesa sabato sera alle 21 dalla sfida interna contro Pordenone, piazza storica della pallacanestro italica con un passato anche in Serie A2. Alla Bondi Arena è attesa una buona cornice di pubblico, e almeno una cinquantina di persone partiranno dal Friuli per sostenere la propria squadra. I supporters biancazzurri sono chiamati a rispondere presente nel primo degli otto impegni che metteranno in palio l’accesso ai playoff: la società del patron Maiarelli mette in campo per l’ennesima volta delle lodevoli iniziative di contorno per agevolare l’afflusso di pubblico, approfittando della gara delle 17 sempre al palasport tra Scuola Basket Ferrara e Molinella. Grazie alla collaborazione tra le due realtà, infatti, gli abbonati di Ferrara Basket potranno assistere gratuitamente alla partita della Sbf presentando la propria tessera al momento dell’ingresso, mentre i paganti della partita delle 17 presentando il tagliando ai botteghini avranno la possibilità di assistere gratuitamente alla sfida tra gli uomini di Benedetto e Pordenone degli ex Venuto e Mandic. In mezzo alle due partite, grazie al coinvolgimento degli sponsor L’Archibugio Catering e Bondi, sarà possibile godere anche di un’apericena.