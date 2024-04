Basket serie B. Ferrara Basket, ’Porta un amico’ al palasport. Cecchetti preoccupa

Manca meno di un mese ai playoff promozione, a cui Ferrara Basket è certa di prendere parte dopo la vittoria di domenica scorsa con Gardone, e la società biancazzurra vuole fidelizzare il proprio pubblico per avere la spinta necessaria in occasione delle gare che metteranno in palio il salto in B Nazionale. Per la gara di domenica alla Bondi Arena contro Bergamo, ultimo impegno casalingo ufficiale prima della post season, sarà in vigore la promozione ‘Porta un amico’, riservata agli abbonati biancazzurri: chi si presenterà in biglietteria assieme ad un amico, conoscente o familiare avrà diritto ad un biglietto omaggio da ‘donare’, appunto, alla persona accompagnata, che potrà così assistere alla sfida gratuitamente. La squadra di coach Benedetto, reduce da tre vittorie consecutive, ha ancora chance di finire al secondo posto: servirà vincere entrambe le gare rimanenti, e sperare in due passi falsi di Fidenza. Anche una terza piazza, in ogni caso, sarebbe accolta con favore. Nel frattempo, preoccupano le condizioni di Cecchetti (foto): il problema fisico del lungo romano, una fastidiosa borsite alla caviglia, sta peggiorando col passare delle settimane e lo staff medico valuterà nelle prossime ore come procedere in vista della gara di domenica. Due le ipotesi: mandarlo in campo con infiltrazioni o fermarlo precauzionalmente in ottica playoff, e a quel punto il giocatore verrebbe risparmiato a Oderzo.