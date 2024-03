Basket serie B. Ferrara Basket, una trasferta per svoltare. Domani l’esame a Gardone contro l’ex Davico

Ferrara Basket 2018 si prepara alla trasferta di domani pomeriggio (ore 18) a Gardone Val Trompia, secondo impegno della fase di Play-In Gold che mette in palio l’accesso ai playoff. E’ stata un’altra settimana di allenamenti positiva per la truppa di coach Giovanni Benedetto, che a parte l’infortunato Yarbanga ha potuto contare su tutti gli effettivi a disposizione.

Il nuovo acquisto Guerra si è inserito ancora di più nei già rodati meccanismi biancazzurri, e la sensazione è che col passare delle settimane potrà diventare una pedina fondamentale nello scacchiere estense, in un pacchetto esterni ora di grande qualità.

E se nel ruolo di "4", in attesa del recupero di Yarbanga, Ferrara conta sulla freschezza di Sankaré, allora le carte in regola per provare a centrare la miglior posizione possibile in ottica post season ci sono tutte. A maggior ragione con una vittoria domani, grazie alla quale i biancazzurri metterebbero quattro punti di distanza tra sé e la Gardonese, mettendosi così quasi al riparo da un eventuale arrivo negli ultimi due posti, anche se mancheranno poi ancora sei partite alla fine dei Play-In Gold. Il tecnico calabrese, dopo la gara vinta con Pordenone, aveva dichiarato di voler vedere dai suoi un ulteriore step sul piano della maturità in trasferta, e in questo senso la partita di domani sul campo di un avversario comunque da non sottovalutare può essere il test giusto per valutare i progressi mentali di Drigo e compagni.

Il ruolino di marcia recita quattro vittorie consecutive, sei su otto dall’arrivo di Benedetto in panchina, con Ferrara che ha decisamente svoltato da un mesetto a questa parte. Ora arrivano due trasferte di fila su campi ostici, perché dopo Gardone i biancazzurri saranno di scena a Bergamo, forse la compagine più attrezzata delle quattro dell’altro girone: fare bottino pieno significherebbe ipotecare i playoff, ma anche tornare a casa col 50% di successi non sarebbe affatto male.

Domani Ferrara ritroverà l’ex Davico, guardia argentina che rappresenta lo spauracchio numero uno in casa Gardonese: limitare lui in primis vorrebbe dire togliere tante certezze all’attacco bresciano. Probabile che le sue strade si incrocino con quelle di Guerra, che in difesa era già stato molto efficace su Venuto una settimana fa.

Jacopo Cavallini