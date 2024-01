Basket serie B. Ferrara domani di nuovo in campo. Arriva la capolista Fidenza

Ferrara Basket non ha tempo per leccarsi le ferite, e domani sera tornerà alla Bondi Arena a distanza di quasi un mese dall’ultima uscita casalinga per affrontare la capolista Fidenza, e magari dare una svolta al suo campionato proprio quando si sta avvicinando la parte finale della regular season. Mancano infatti sei partite al termine della prima fase, e i biancazzurri di coach Benedetto – reduci da tre ko consecutivi – hanno assoluto bisogno di muovere una classifica ferma dal lontano 17 dicembre scorso, quando Drigo e soci batterono Bologna nell’ultimo foglio rosa stagionale prima dei passi falsi con Cesena, Nerviano e Pizzighettone. Nel mezzo l’esonero di Adriano Furlani, e una classifica che si è fatta preoccupante, con Ferrara al sesto posto a -8 dalle due battistrada Fidenza e Sangiorgese, e a -4 dalle inseguitrici Sansebasket e Pizzighettone. A dire il vero, facendo un po’ di calcoli e considerata la formula del campionato, ai biancazzurri non dispiacerebbe nemmeno un piazzamento dal 5^ all’8^ posto – in una seconda fase nella quale al momento ci si porterebbe dietro le due vittorie con Piadena e quelle con Bologna e Castel San Pietro – ma si tratta di ipotesi ancora premature visto che ci sono sei partite da giocare. Nel frattempo, domani arriva la capolista Fidenza, e coach Benedetto s dovrebbe contare pure sul gioiellino di scuola Vis Sankaré, che tornerà a far parte dell’organico biancazzurro.

Jacopo Cavallini