Basket serie B. Ferrara, esame di alta classifica a Fidenza. Castaldi: "Stato di forma non ottimale»

"In trasferta subiamo più di 84 punti a partita, oggi non dobbiamo essere quelli visti a Bologna e Cesena". A distanza di soli tre giorni dal successo casalingo contro Pizzighettone, Ferrara Basket ritorna in campo nel pomeriggio (ore 18) sul campo di Fidenza, formazione seconda in classifica a due punti dalla capolista Sangiorgese. Un bel banco di prova per i biancazzurri, che in caso di vittoria potrebbero lanciarsi definitivamente in classifica, viste anche le due successive gare casalinghe contro Cernusco e Castel San Pietro.

"Se facciamo uno step in più difensivamente poi riusciamo di conseguenza a prendere ritmo in attacco – spiega l’assistant coach Marco Castaldi –, non dobbiamo subire la fisicità degli avversari a rimbalzo perché in trasferta è un leit motiv negativo che bisogna correggere a tutti i costi. Fidenza? E’ un mix tra giovani ed esperti, possono contare su tantissimi ragazzi del loro settore giovanile, che non dimentichiamo essere di livello nazionale.

I senior hanno un indubbio talento, da Galli a Markovic, giocatori che hanno giocato e vinto in categorie superiori, offensivamente forse sono fin qui la squadra più completa del campionato.

Il calendario ravvicinato, combinato al nostro stato di forma non ottimale, ci crea un po’ di pensieri: abbiamo gestito questi giorni in modo da recuperare il più possibile le energie.

La situazione non è cambiata rispetto alla gara con Pizzighettone, i nostri due esterni Marchini e Ballabio si stanno gestendo.

Credo in ogni caso che oggi non saremo quelli delle prime due trasferte, giochiamo contro una delle migliori del girone, abbiamo davanti a noi un percorso che contiamo ci porti a lottare per il vertice della classifica. Abbiamo ancora tante cose da limare sia fisicamente che sul piano dell’amalgama di squadra".

Una trasferta, quella di oggi, che tanto potrà dire sulle ambizioni di Ferrara: in caso di successo si aprirebbe la strada per un filotto positivo, con due match casalinghi sulla propria strada nelle prossime due domeniche, che aiuterebbero così a risalire la china sperando in qualche passo falso da parte della Sangiorgese, capolista solitaria al momento ancora imbattuta nel girone.

