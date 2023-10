Basket serie B. Ferrara, ora servi il bis contro Pizzighettone

Dar seguito alla bella vittoria con Nerviano, e centrare per la prima volta in campionato due successi consecutivi. Sono questi i due obiettivi di Ferrara Basket 2018, che tornerà in campo oggi pomeriggio (ore 18) alla Bondi Arena per affrontare la Mazzoleni Pizzighettone, formazione cremonese appaiata ai biancazzurri in classifica.

Non è stata una "settimana tipo" per gli uomini di coach Furlani, alle prese con qualche piccolo acciacco che ha condizionato la qualità degli allenamenti: niente di grave, sia chiaro, ma i problemi dei due esterni titolari Marchini e Ballabio si sono riversati sul resto del gruppo, che solamente da venerdì in poi ha potuto allenarsi al completo. Ferrara convive coi suoi acciacchi da inizio stagione, ma tutto ciò non deve diventare un alibi, perché Drigo e compagni hanno la forza e il talento per superare determinati ostacoli.

Se con Nerviano si sono visti piccoli passi avanti in difesa, la gara di oggi con Pizzighettone rappresenta un bel banco di prova per i biancazzurri, chiamati a progredire ulteriormente nella propria metà campo e a sciorinare il solito efficace gioco offensivo, che in tutte e quattro queste prime uscite di stagione regolare ha prodotto più di 80 punti.

Gli avversari hanno nell’esterno Ciaramella (un passato recente in Serie B per lui) il giocatore più temibile, ma anche sotto canestro Pizzighettone è una squadra che si fa rispettare, e che nel complesso concede davvero poco.

Anche oggi la truppa di Furlani sarà supportata dal proprio pubblico, che nei primi due impegni casalinghi ha tenuto una media sulle 700 presenze, numeri che in quarta serie si vedono probabilmente solo a Ferrara. E la società biancazzurra, a contorno della gara, si sta facendo valere per le iniziative a favore dei giovani: i gruppi Under 15 di Scuola Basket e Comacchio si sfideranno al palasport nel pomeriggio, e rimarranno poi sugli spalti a tifare assieme al pubblico di fede estense. Dalla cittadina lagunare, teatro lunedì di un bell’incontro assieme al play Ballabio e al digì Michelini, è previsto l’arrivo di una settantina di persone.

