Basket serie B. Ferrara, una vittoria a Milano per scacciare critiche e mugugni

Si avvicina un impegno da non sbagliare per Ferrara Basket 2018, attesa sabato alle 18 dalla seconda trasferta consecutiva in Lombardia, questa volta sul campo della Social Osa Milano. Dopo la brutta prova contro la capolista Sangiorgese, che ha riportato i biancazzurri coi piedi per terra cancellando in parte i due successi colti contro Cernusco e Castel San Pietro, la truppa di Furlani non può permettersi di perdere altro terreno dai piani alti della classifica, nonostante i risultati dell’ultimo turno abbiano aiutato Ferrara a restare sostanzialmente a contatto coi primi posti. Un avvio di stagione da cinque vittorie e quattro sconfitte, di certo non il ruolino di marcia che ci si attendeva, ma al di là di tutto Drigo e soci sono a quattro punti dal primo posto e a sole due lunghezze dal trittico di squadre in seconda posizione. Sembra quasi, quindi, che il campionato stia aspettando Ferrara, ma non sarà così all’infinito e gli estensi devono assolutamente centrare il primo colpo esterno sul campo della Social Osa.

La formazione milanese sta vivendo un buon momento, e nel caso riuscisse a battere i biancazzurri impatterebbe in classifica a quota dieci, motivo per cui Ferrara dovrà stare particolarmente attenta ed evitare di sottovalutare la gara. Di certo ci si aspetta una pronta reazione dopo il ko con la Sangiorgese, per invertire un trend che in trasferta sta diventando preoccupante: una squadra che punta al salto di categoria non può smuovere la classifica solo in casa, ma deve avere la forza anche di cogliere qualche successo esterno. E nonostante l’emergenza del caso, perché pure questa settimana Ferrara sta facendo i conti con alcuni acciacchi fisici che condizionano l’intensità degli allenamenti, c’è bisogno a tutti i costi di una vittoria per scacciare le critiche e i mugugni che dopo la sconfitta di domenica sono tornati prepotentemente a galla.

Jacopo Cavallini