Basket serie B:. Fides, stasera sotto col derby

Non riesce a calare il poker di successi la Fides Wetech’s Montevarchi che incappa al Pala "Capitini" di Agliana, sul campo della Endiasfalti, nella prima sconfitta del campionato. 84-65 il punteggio a favore dei pistoiesi che si presentavano al confronto con i valdarnesi, prima del match in testa a punteggio pieno dopo tre giornate, privi di Mucci e Manetti, mentre i fidessini dovevano fare a meno per infortunio di Tommaso Sereni.

Dal canto loro i ragazzi di Omar Serravalli, costretti ad inseguire fin dal primo periodo, hanno cercato di rientrare in partita in diversi momenti della sfida ma i padroni di casa sono stati capaci di rintuzzare ogni tentativo di rimonta. Un passo falso per certi versi inatteso ma che ci poteva stare anche tenendo conto del valore indiscutibile degli avversari.

In casa gialloverde non c’è troppo tempo per meditare sullo scivolone in trasferta perché già stasera, con palla a due alle 21, si torna sul parquet per il turno infrasettimanale del torneo di serie C. E l’incontro in programma alla Wetech’s Arena di viale Matteotti non è certo banale visto che approda in Valdarno la Dukes Sansepolcro per il derby dei quintetti.