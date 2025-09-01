Basket serie B: gli amaranto di Fioravanti hanno perso 93-81 con i senesi. Sba ko con la Mens Sana ma Toia è già in forma

AREZZOSabato la nuova Scuola Basket Arezzo ha rotto il ghiaccio davanti al proprio pubblico con il primo test precampionato. Avversaria la Mens Sana Siena, che gli amaranto si ritroveranno anche nel prossimo girone di serie B interregionale. Coach Alessio Fioravanti ha potuto trarre, quindi, le prime indicazioni sulla squadra e sul suo processo di crescita, seppur ancora molto parziali e premature. La Sba si è presentata a questo appuntamento senza Corradossi, fermo precauzionalmente per un fastidio muscolare, e con le gambe pesanti per i carichi di lavoro di queste prime settimane di preparazione. Le note positive sono arrivate soprattutto da Cazzanti, più leggero e dunque più avanti di condizione, che ha fatto vedere le proprie qualità ai nuovi tifosi con canestri da tre punti e rapidi contropiedi che hanno strappato i primi applausi del Palasport Estra e dalla buona prova del giovane Samuele Marcantoni. Da segnalare l’esordio in prima squadra dei giovani Filippo Francesconi e Davide Marcantoni e la presenza di Matteo Tersillo, aggregato agli amaranto per questa fase di preparazione. Buoni segnali anche da Rapini, che però nel secondo quarto si è dovuto fermare per un colpo fortuito che non gli ha permesso di rientrare in campo, anche a scopo precauzionale. Da rivedere, in attesa che la condizione migliori, i lunghi a disposizione di Fioravanti, da Pelucchini a Lemmi, passando per il nuovo acquisto Pieri, pivot che comunque ha fatto intravedere i propri punti di forza.La mente della squadra, infine, sarà sempre Facundo Toia: il play argentino, alla quarta stagione in maglia Sba, tra alti e bassi ha lasciato intendere che molto passerà, ancora, dalle sue mani e dalla sua esperienza. La partita si è chiusa con il risultato di 93-81 per la Mens Sana Siena, con il punteggio che veniva azzerato alla fine di ogni quarto. Questi i parziali dei quattro quarti: 15-22; 19-23; 13-21; 24-18. Il prossimo test sarà sempre al Palasport Estra venerdì 5 settembre alle 19 contro USE Empoli.

Luca Amorosi