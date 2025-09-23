Basket serie B - I manfredi piegano S.Severo. Faenza non paga le 18 palle perse. Vettori: "Troveremo la quadra»

PalaCattani caldo, grande tifo per quaranta minuti e vittoria con San Severo. Meglio di così la Tema Sinergie non poteva chiedere per il suo debutto in campionato, anche se il finale è stato non adatto ai deboli di cuore. Una partita sempre condotta è ritornata in bilico per qualche disattenzione di troppo dei faentini, come dimostrano le 18 palle perse, comunque bravi a mantenere la lucidità anche nei momenti difficili, restando sempre uniti. Il successo è arrivato grazie alla prova del collettivo: da sottolineare il lavoro oscuro di Santiangeli, miglior rimbalzista insieme a Mbacke con 8 carambole conquistate, e di Stefanini, che ne ha presi 6 e limitato Bugatti, miglior realizzatore dei pugliesi con 26. Importante è stata anche la prova di Vettori, che ha segnato 17 punti, confermando le sue doti di realizzatore. "Giocare la prima in casa con una squadra totalmente nuova non era semplice – spiega la guardiaala veneta –, e infatti stiamo cercando di trovare la quadra ottimale. Ci vorrà ancora del tempo. È una vittoria importante che ci ripaga anche del lavoro che stiamo facendo in palestra tutti i giorni e iniziare così è un bel passo, ma c’è ancora da lavorare". Ancora: "Siamo stati bravi perché a cavallo tra il terzo e il quarto periodo siamo sempre stati avanti intorno ai dieci punti, ma non siamo mai riusciti a chiuderla sia per nostri demeriti sia perché San Severo ha segnato canestri difficili. Nel finale ci siamo complicati la vita, ma credo che la squadra abbia margini di miglioramento altissimi e impareremo anche a gestire questi momenti delle partite. Sono felice per il pubblico che ci ha sempre sostenuti". Domenica la Tema Sinergie sarà a Piombino, che all’esordio ha vinto in casa del Loreto Pesaro.

l.d.f.