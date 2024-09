Basket Serie B, il coach: "Dovremo aumentare in maniera graduale le conoscenze». Benedetto: "Adamant al lavoro sulla strada giusta». Sabato a Imola test più attendibile col team di B1

E’ ancora lontano l’esordio in campionato dell’Adamant Ferrara, che avrà quattro settimane davanti a sé per arrivare pronta alla gara del 28 settembre sul parquet della neopromossa Gorizia. Sabato pomeriggio alla Baltur Arena i ragazzi di coach Benedetto hanno ben figurato di fronte alla Sella Cento, formazione di due categorie superiori: nonostante il divario fisico e tecnico, Ferrara ha fatto vedere buone cose e ha confermato le sensazioni positive del test con Argenta. "Sono molto soddisfatto del lavoro fatto fino ad ora – le parole del tecnico Giovanni Benedetto –, abbiamo giocato due partite ravvicinate e le risposte che mi aspettavo le ho avute. La strada che abbiamo intrapreso è quella giusta, dobbiamo continuare a percorrerla: sono contento in senso assoluto, tutti i ragazzi hanno messo piede in campo, e qualcuno lo abbiamo risparmiato per qualche problemino fisico. La squadra deve migliorare un po’ su tutto, al momento il nostro bagaglio tecnico e tattico è povero, e crescerà nelle prossime settimane: il tempo è dalla nostra parte, tante cose non le abbiamo ancora toccate, ma la predisposizione dei ragazzi c’è. Quello con Cento è stato un valido test per capire gli aspetti da migliorare da qui alla partita con Gorizia". La preseason dell’Adamant ricomincerà questa mattina, quando Drigo e compagni si ritroveranno alla Bondi Arena per la terza settimana di allenamenti: dovrebbe saltare l’amichevole di mercoledì sera contro la 4 Torri, coach Benedetto vuole contare su una "settimana tipo" per instillare nuovi concetti di gioco. Ferrara tornerà quindi in campo sabato alle 16 ad Imola contro l’Andrea Costa, formazione di B Nazionale: "Non mi aspetto molto dalle prossime amichevoli – commenta Benedetto –, il lavoro da fare è ancora tanto e dovremo avere la capacità di aumentare in maniera graduale il nostro bagaglio di conoscenze. Ci prendiamo quel poco che di buono abbiamo fatto, mi tengo stretta la voglia dei ragazzi di sacrificarsi". Sul fronte extra campo sarà una settimana di transizione, prima del lancio della campagna abbonamenti intorno al 10 settembre.

Jacopo Cavallini